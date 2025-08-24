В материале отмечается, что роль Европы в этих договоренностях снизилась с уровня потенциального геополитического союзника до положения «финансового спонсора апокалипсиса».

По мнению авторов, беря на себя расходы за «смертоносный арсенал», европейские власти не только лишают себя стратегического суверенитета и оказываются зависимыми от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта.

Издание подчеркивает, что сама логика капиталистической системы не предполагает урегулирования конфликтов — напротив, она поддерживает их как необходимое условие существования. В этом контексте переговоры, по мнению Rebelión, преследуют не цель помощи Украине, а задачу превратить страну в зависимый рынок, обремененный военными долгами на долгие годы вперед.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не представляет ситуацию, при которой страна закупала бы вооружение у США и отправляла его на Украину. По его мнению, сама идея о приобретения оружия на 100 миллиардов долларов за счет стран Евросоюза выглядит сомнительным.