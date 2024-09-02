Аналитик Демидов: от заключения соглашения по поставкам в Монголию топлива выиграют обе стороны

Россия и Монголия обсуждают соглашение, предусматривающее поставки в Монголию топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам. В случае его заключения выиграют обе стороны, рассказал независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов в беседе с RT.

По его словам, у Монголии большие залежи редкоземельных металлов. Страна является растущим рынком, и Россия рассматривает ее как одного из ключевых потребителей в регионе.

В случае заключения соглашения РФ найдет потребителя для выпавших объемов поставок газа в Европу, а для Монголия для это будет поставка относительно недорогих ресурсов, отметил Демидов.

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