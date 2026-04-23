Европейские страны продолжили подготовку к большой войне с Россией, они не заинтересованы в мире. Об этом заявила глава делегации РФ на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова, чьи слова привел ТАСС .

Дипломат отметила, что страны — члены Евросоюза в период с февраля 2022-го по 2025 год нарастили оборонные расходы почти на 60%. По итогам прошлого года ассигнования вышли на уровень в 381 миллиард евро (более 33 триллионов рублей).

ЕС в этом плане занял второе место после США. При этом на официальном уровне говорится о том, что обороноспособность Европы планируется повысить к 2030 году.

«Такие масштабные приготовления не оставляют сомнений в том, что Европа не заинтересована в долгосрочном и стабильном мире в регионе ОБСЕ, а готовит большую войну против России», — подчеркнула Жданова.

Дипломат назвала Украину простой переменной в военно-политическом уравнении Евросоюза. Европейцы используют ее, чтобы получить время на подготовку к будущему конфликту.

Ранее евродепутат Тьерри Мариани предупредил, что ЕС роет себе могилу, поддерживая киевский режим.