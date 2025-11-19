Евросоюз начал чаще выбирать российские лекарства

Страны ЕС закупили у России лекарств на максимальную с конца 2020 года стоимость

В сентябре 2025 года Евросоюз увеличил объем закупок фармацевтической продукции у России. Поставки по сравнению с предыдущим месяцем выросли более чем в семь раз, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре страны ЕС купили российские лекарства на сумму около 7,6 миллиона евро. Рост в месячном выражении составил 7,2 раза, а в годовом — пятикратное увеличение поставок. При этом общая стоимость товара достигла наибольшего показателя с декабря 2020 года.

Всего же суммарный импорт фармацевтической продукции из России достиг 26,9 миллиона евро за три квартала текущего года, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года в два раза.

Основными импортерами медикаментов из России стали Словения и Венгрия. Также сохраняется обратный товарооборот.

Ранее стало известно, что ЕС почти в 30 раз нарастил импорт зеркал из России.