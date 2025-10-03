Евросоюз испугался победы премьер-министра Бабиша на выборах в Чехии
The Guardian: ЕС опасается, что на выборах в Чехии победит партия Бабиша
В Европейском союзе возник переполох из-за набирающей популярность партии «Акция недовольных граждан» под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Эксперты не исключают, что на предстоящих выборах в республике победит именно эта фракция, поэтому ЕС с повышенным вниманием наблюдает за развитием ситуации. Издание не исключило, что Чехия может присоединиться к таким «бунтарским» европейским странам, как Венгрия и Словакия, которые регулярно накладывают вето на решения.
«За голосованием будут пристально следить в Брюсселе, который с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе», — добавила газета.
Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз попытается начать процесс вступления Украины и Молдавии в объединение, несмотря на несогласие Венгрии. Республики начнут включать в нескольких «кластерах», хотя официального решения по этому вопросу нет.