Евросоюз испугался победы премьер-министра Бабиша на выборах в Чехии

В Европейском союзе возник переполох из-за набирающей популярность партии «Акция недовольных граждан» под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщила британская газета The Guardian .

Эксперты не исключают, что на предстоящих выборах в республике победит именно эта фракция, поэтому ЕС с повышенным вниманием наблюдает за развитием ситуации. Издание не исключило, что Чехия может присоединиться к таким «бунтарским» европейским странам, как Венгрия и Словакия, которые регулярно накладывают вето на решения.

«За голосованием будут пристально следить в Брюсселе, который с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе», — добавила газета.

Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз попытается начать процесс вступления Украины и Молдавии в объединение, несмотря на несогласие Венгрии. Республики начнут включать в нескольких «кластерах», хотя официального решения по этому вопросу нет.