Евросоюз готовит новый подход к утверждению решений

Bloomberg: ЕС откажется от принципа единогласия в голосовании

Ряд государств Евросоюза рассматривал возможность отказа от принципа единогласия при принятии решений. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Вместо этого подхода при голосовании могут начать использовать принцип квалифицированного большинства.

Соответствующий документ разослали членам ЕС перед неформальной встречей в Копенгагене.

Будет ли инициатива продвигаться дальше, источник издания не уточнил.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе начались внутренние разногласия.

Они особенно ярко проявились во время визита высокопоставленной делегации объединения в Вашингтон. Представители ЕС не смогли показать единство мнений.