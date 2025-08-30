Евросоюз готовит новый подход к утверждению решений
Bloomberg: ЕС откажется от принципа единогласия в голосовании
Ряд государств Евросоюза рассматривал возможность отказа от принципа единогласия при принятии решений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Вместо этого подхода при голосовании могут начать использовать принцип квалифицированного большинства.
Соответствующий документ разослали членам ЕС перед неформальной встречей в Копенгагене.
Будет ли инициатива продвигаться дальше, источник издания не уточнил.
Ранее стало известно, что в Европейском союзе начались внутренние разногласия.
Они особенно ярко проявились во время визита высокопоставленной делегации объединения в Вашингтон. Представители ЕС не смогли показать единство мнений.