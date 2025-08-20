Политолог Дудаков заявил о расколе в Евросоюзе

Американист Малек Дудаков в передаче «Открытый эфир» на телеканале « Звезда » поднял вопрос о внутренних разногласиях в Европейском союзе, ярко проявляющихся в ходе визита высокопоставленной делегации ЕС в Вашингтон.

По словам аналитика, вместо единства мнений в ходе переговоров у представителей объединения проявились очевидные различия во взглядах на торговые вопросы, тарифы и прочие темы.

«И никакой единой позиции мы не наблюдали, кроме того, что „помогите нам, дайте нам гарантии безопасности, ну еще заодно вот этому парню в черной жилетке тоже желательно бы эти гарантии безопасности дать“», — отметил политолог.

Он также прокомментировал информацию о намерении президента США Дональда Трампа продать оружие странам Европы, часть которого будет передана Украине. Такой подход невыгоден для украинских лоббистов, так как им придется ожидать поступления вооружения годами, стоя в общей очереди с другими покупателями, пояснил Дудаков.