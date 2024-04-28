Европу уличили в умышленном нагнетании мифа об «ужасных русских» | 360°

Мир 28 апреля 2024, 14:36 Европу уличили в умышленном нагнетании мифа об «ужасных русских» Песков: заявление главы Польши о ядерном оружии вызвало страх в США и ЕС IMAGO / Felix Zahn / Global Look Press

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Власти государств Евросоюза умышленно нагнетают миф про «страшных и ужасных русских», чтобы прикрыть свои внутренние проблемы. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить американское ядерное оружие в республике.

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«Польша всегда пытается быть впереди телеги, это вызвало страх в ряде стран ЕС и США, после чего они поспешили заявить, что таких мыслей нет. Европейские столицы всячески нагнетают напряженность и пытаются оболванить население про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что такие слухи полностью безосновательны. По его мнению, кто-то таким образом прикрывает внутренние экономические проблемы, а кто-то пытается компенсировать потерю рейтинга.

«Мало людей готовы изыскать истину. Но надеемся, что количество таких людей будет расти», — добавил пресс-секретарь.

Заявление Дуды раскритиковали в МИД Польши и напомнили, что он не вправе рассуждать на такие темы.