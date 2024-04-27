МИД Польши раскритиковал Дуду после слов о ядерном оружии | 360°

Мир 27 апреля 2024, 02:13 МИД Польши раскритиковал Дуду после слов о ядерном оружии МИД Польши: Дуда не имел право обсуждать размещение американского ЯО РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуды был не вправе обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия и его об этом предупреждали. Об этом глава польского МИД Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала Polsat.

«Господину президенту уже сказали на высших уровнях, и не в польских — не говорить об этом и что на это пока нет шансов», — сказал он.

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По словам Сикорского, польский лидер «представляет внешнюю политику, сформулированную Советом министров».

Министр также отметил, что правительство страны не давало президенту полномочий высказываться на тему ЯО, так как это очень сложные вопросы. Их обсуждают в группе по ядерному планированию НАТО, причем в режиме наивысшей секретности и в специальных убежищах, пояснил Сикорский.

Анджей Дуда ранее заявил о готовности разместить в Польше американское ядерное оружие. По его словам, такие меры примут, если партнеры страны согласятся на этот шаг в рамках программы Nuclear Sharing.