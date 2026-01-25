Европу уличили в разработке плана для затягивания конфликта на Украине
L’AntiDiplomatico: ЕС попытается растянуть конфликт на Украине еще на 1,5 года
Европейские страны хотят ради своих интересов продлить конфликт на Украине как минимум на 1,5 года. Об этом сообщила итальянская газета L’AntiDiplomatico.
Трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США в Аду-Даби продемонстрировала важность переговоров. Издание обратило внимание на циничную позицию европейских канцелярий, которые стремятся продолжить конфликт и разрабатывают возможные сценарии для затягивания боевых действий.
В публикации добавили, что именно для этой цели Евросоюз продолжает финансировать президента Украины Владимира Зеленского.
«На самом деле европейцы, которые как в Риме, так и в Берлине говорят о сотрудничестве вооруженных сил и более тесном сотрудничестве военной промышленности, интересуются Украиной в очень конкретном смысле и требуют, чтобы Зеленский продолжал войну как минимум еще полтора года», — отметил автор материала.
Ранее профессор Чикагского университета Джеффри Сакс раскритиковал страны Европы за русофобию, которая определяет направление их политики. Он предположил, что агрессивная риторика ЕС в итоге приведет к его распаду.