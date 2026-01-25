L’AntiDiplomatico: ЕС попытается растянуть конфликт на Украине еще на 1,5 года

Европейские страны хотят ради своих интересов продлить конфликт на Украине как минимум на 1,5 года. Об этом сообщила итальянская газета L’AntiDiplomatico .

Трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США в Аду-Даби продемонстрировала важность переговоров. Издание обратило внимание на циничную позицию европейских канцелярий, которые стремятся продолжить конфликт и разрабатывают возможные сценарии для затягивания боевых действий.

В публикации добавили, что именно для этой цели Евросоюз продолжает финансировать президента Украины Владимира Зеленского.

«На самом деле европейцы, которые как в Риме, так и в Берлине говорят о сотрудничестве вооруженных сил и более тесном сотрудничестве военной промышленности, интересуются Украиной в очень конкретном смысле и требуют, чтобы Зеленский продолжал войну как минимум еще полтора года», — отметил автор материала.

Ранее профессор Чикагского университета Джеффри Сакс раскритиковал страны Европы за русофобию, которая определяет направление их политики. Он предположил, что агрессивная риторика ЕС в итоге приведет к его распаду.