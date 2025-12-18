Прошедшие кровавые дожди назвали предвестником конца света на Ближнем Востоке

Реки и водоемы, которые окрасились в кровавый цвет, в Библии прописаны как одно из знамений конца света. Информацию о них можно найти в 16-й главе Откровения Иоанна Богослова.

«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь», — пописано в Новом завете.

В публикации сказано, что сейчас ученые пытаются разбираться в причинах произошедшего в регионе. По одной из версий, кровавые дожди появились из-за того, что в воде содержались небольшие частички водорослей, что способствовало ее окрашиванию. Однако людей все равно напугало такое точное совпадение со знамением из Нового завета.

Осадки в виде «кровавого» дождя ожидались в Великобритании. Синоптики связывали свой прогноз с пылевыми бурями, прошедшими в Сахаре.