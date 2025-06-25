В Раде указали на роковую ошибку Зеленского на саммите НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации на саммите НАТО в Гааге после одобрения ударов США по Ирану, так как это лишило его привычного нарратива о «российской агрессии». Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем канале в YouTube.

«Зеленский же попал в ловушку, которую сам себе и вырыл, на сегодняшний день поддержав удары США по Ирану», — сказал Дубинский.

Парламентарий уточнил, что Зеленский признал «законность» этих ударов, пытаясь наладить диалог с Дональдом Трампом после провальной встречи на саммите G7 в Канаде, когда Зеленский прилетел на саммит, а Трамп избегал его, что нанесло серьезный удар по его репутации.

Ранее RT сообщил, что делегации из европейских стран-участниц НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. При этом Зеленский все отчаяннее старается привлечь внимание к «своей проблеме».