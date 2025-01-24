Европу предупредили об опасных последствиях конфискации активов РФ
Глава Euroclear Урбен: Россия примет меры в ответ на конфискацию активов
Конфискация заблокированных российских активов может обернуться для Евросоюза непредвиденными последствиями. Об этом Bloomberg заявила генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Ltd. Валери Урбен.
Она предостерегла ЕС от непродуманных действий и подчеркнула, что российская сторона может принять ответные меры. По ее мнению, конфискация замороженных активов приведет к дестабилизации финансовых рынков. Также Урбен не исключила, что тему российских активов могут поднять во время переговоров по Украине.
«Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она вела переговоры с Россией, и некоторые варианты мира будут сопряжены с рисками. <…> Замороженные активы России могут стать элементом переговоров», — объяснила она.
Ранее в Сети появилась информация, что главы МИД стран Евросоюза обсудят на заседании 16-й пакет антироссийских санкций, а также замороженные российские активы. Встреча состоится 27 января в Брюсселе.