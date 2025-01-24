Главы МИД Евросоюза обсудят новый пакет санкций и российские активы

Главы МИД стран Евросоюза проведут в Брюсселе 27 января встречу, в ходе которой обсудят 16-й пакет антироссийских санкций и вопросы, связанные с использованием российских активов. Об этом РИА «Новости» сообщил высокопоставленный европейский источник.

Он напомнил, что государства Европы продолжают разрабатывать экономические ограничения против России.

«Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов», — отметил источник издания.

Ранее директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель усомнился, что европейские страны решатся ввести новые антироссийские санкции. По его мнению, союзники американского президента Дональда Трампа в ЕС выступят против дополнительных ограничений. Эксперт добавил, что даже полный запрет на поставки товаров из России в США не сыграет никакой роли.