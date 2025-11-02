Профессор Орсини: встреча «коалиции желающих» не спасет Украину от поражения

Секретная встреча «коалиции желающих» не поможет Украине, а только подтолкнет ее к краху. Об этом итальянской газете IL Fatto Quotidiano заявил профессор социологии глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

Он уточнил, что результат действий коалиции будет отрицательным.

«Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы», — подчеркнул эксперт.

Профессор добавил, что коалиции следует сосредоточиться на мирном процессе, а не на противостоянии России. Она также призвала страны Европы договориться с российским лидером Владимиром Путиным о немедленном прекращении конфликта.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обратил внимание, что американский президент США Дональд Трамп пытается заставить Европу взять на себя финансирование помощи Украины. По его словам, хозяин Белого дома стремится уговорить ЕС закупать оружие из США для украинской армии.