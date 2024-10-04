Россия снова обогнала США по поставкам газа в ЕС

Россия снова обогнала США по поставке газа в ЕС в третьем квартале 2024 года

Россия по итогам третьего квартала снова обогнала США по объему поставок газа в ЕС. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство проанализировало данные аналитической компании Bruegel. За третий квартал 2024 года на европейский рынок поступило 13,3 миллиарда кубометров российского газа. За предыдущий квартал — 13 миллиардов, а годом ранее — 11,5 миллиарда.

Из этого следует, что доля компаний из России в европейском импорте выросла до 19,4% с показателя в апреле–июне (17,2%). Это максимум со второго квартала 2022 года.

При этом США уменьшили количество поставок СПГ на четверть за квартал и на треть за год, отправив всего 9,5 миллиарда кубометров. В итоге Америка уже второй квартал подряд остается на третьем месте по поставкам газа в ЕС, а РФ — на втором.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности страны поставлять газ по целой ветке «Северного потока». Он отметил, что странам-партнерам уже неоднократно доносили эту информацию. Российская сторона знает, кто именно был заинтересован в диверсии на газопроводе.