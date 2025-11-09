Этой зимой жители Украины начнут массово бежать из страны в Европу. Такое предположение выдвинул аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х .

«Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины», — написал он.

Мошкович отметил, что любая помощь Украине от других стран — вооружением или деньгами — продлевает бессмысленный конфликт. Оттягивание его завершения лишь усугубляет положение Киева и увеличивает вероятность краха страны.

С начала спецоперации почти семь миллионов украинцев мигрировали в другие страны. По последним данным, опасаясь насильственной мобилизации, безденежья и пересмотру программ поддержки в западных странах, украинцы стали бежать в Россию и Белоруссию.