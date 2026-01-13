Климатолог Карнаухов предупредил о значительном похолодании в Европе

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов сделал прогноз о возможном снижении средней температуры воздуха в Европе на 15–25 градусов в беседе с NEWS.ru .

Основная проблема, по его словам, заключается в таянии ледников Гренландии.

«Все больше ледяной пресной воды попадает в теплые воды Атлантики, в результате чего нарушается работа океанических течений, обогревающих Европу», — отметил климатолог.

Остановка Гольфстрима может привести к значительному падению температуры воздуха не только в Европе, но и в Москве, добавил RT.