Европейских политиков пугает возможная реакция президента России Владимира Путина после жестких слов о «подсвинках». Об этом сообщил немецкий телеканал Welt.

В сюжете журналистка отметила, что сейчас в Евросоюзе бурно обсуждают внешние угрозы, которые якобы усиливаются.

«Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским „подсвинкам“. Многие из них испугались того, что он сказал», — отметила она.

По словам телеведущей, европейские политики вместо своих нападок должны услышать Путина и перестать постоянно угрожать России, особенно это касается главы евродипломатии Каи Каллас.

Ироничное выражение «европейские подсвинки», которое президент произнес в адрес западных политиков, вызвал бурную реакцию в зарубежных СМИ. Однако при попытке перевести это слово на английский язык, у иностранных журналистов возникли сложности. Ни один из американских аналогов не отражал истинную мысль Путина.