Политики в Европе испугались после жестких слов президента России Владимира Путина о «подсвинках». Об этом сообщил немецкий телеканал Welt .

«В ЕС обсуждают многое, в том числе усиливающиеся угрозы. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским „подсвинкам“. Многие из них испугались этого», — заявила ведущая.

По ее словам, многим политикам необходимо услышать Путина и воздержаться от необоснованных угроз в сторону России, особенно главе европейской дипломатии Кае Каллас.

«Европе в этой ситуации приходится действительно терпеть», — заключила телеведущая.

В среду Путин заявил, что «европейские подсвинки» включились в работу бывшей администрации США, рассчитывая поживиться на развале России. По его словам, Запад верил, что ему удастся разрушить страну за короткий период времени.