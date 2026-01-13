«Дамоклов меч». В Хорватии раскрыли, как Путин может спасти Гренландию от Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует захватить Гренландию, а Европа сможет этому помешать, пусть пока и в теории, лишь урегулировав отношения с Россией. Об этом сообщило хорватское издание Geopolitika.news .

По мнению автора статьи Зорана Метера, вся ситуация вокруг острова в итоге сведется к игре за власть между США и Европой. При этом Вашингтон занимает более сильную позицию по двум основным показателям — военному и экономическому.

«У Трампа всегда в руках „Дамоклов меч“, который уже навис над Европой: он манипулирует „угрозой“ со стороны России Европе и может договориться с [президентом РФ] Владимиром Путиным, что автоматически сделает Европу побежденной стороной», — считает он.

Метер отметил, что теоретически европейцы могли бы помешать Трампу, если бы продвинулись в своих переговорах с российским лидером. В последнее время к этому призывает президент Франции Эммануэль Макрон. Но все же пока это все из области научной фантастики, резюмировал Метер.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее высмеял новость о внесении республиканцем Рэнди Файном законопроекта об аннексии Гренландии в американский конгресс.