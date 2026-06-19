Politico: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря

Вопрос о переговорах с Россией разделил на два лагеря лидеров стран Евросоюза. Об этом сообщило издание Politico .

На саммите ЕС в Брюсселе немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что еще не время для переговоров с Россией. Когда момент настанет, инициативу на себя возьмут Германия, Франция и Великобритания.

По информации источника, «огромное количество» лидеров других стран заняли противоположную позицию, поддержав главу Евросовета Антониу Кошту.

В частности, страны Балтии возмутились, почему их не поставили в известность из-за контактов руководства Евросоюза с российской стороной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Евросоюз выдвижением условий к России совершил большую ошибку в самом начале посреднических усилий в конфликте на Украине. Он назвал такое поведение лишенным логики и недопустимым.