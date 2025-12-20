Европейцы пригрозили Грузии отменой безвиза из-за России

ЕК допустила отмену безвиза с Грузией из-за ее строптивости и связей с Россией

Еврокомиссия допустила полное прекращение бизвизового режима с Грузией, если власти страны и дальше будут пренебрегать рекомендациями Евросоюза. Об этом говорится в отчете ЕК, опубликованном на сайте организации.

В документе отметили, что в 2024 году увеличилось количество заявлений о предоставлении убежища от граждан ряда стран, включая Грузию. При этом страна нарушила многочисленные обязательства и не выполнила рекомендаций ЕС, приняв законы о семейных ценностях и защите детей, о прозрачности иностранного влияния и регистрации иноагентов.

На первом этапе Еврокомиссия приостановила безвиз для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов.

«На втором этапе приостановка может быть распространена на все население, если власти Грузии не решат проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью лишиться безвизового статуса и быть включена в список третьих стран, для въезда в которые требуется виза», — говорится в документе.

В отчете заявили, что имеются опасения и в сфере безопасности, так как в Грузии якобы сохраняется российское влияние. После начала спецоперации в страну приехали примерно 160 тысяч россиян, которых якобы могут использовать для проведения операций внешнего воздействия.

Ранее грузинский парламент принял закон о ликвидации антикоррупционного бюро, созданный по рекомендации ЕС.