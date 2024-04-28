Европейские журналисты пожаловались на антироссийскую цензуру | 360°

Мир 28 апреля 2024, 13:43 Европейские журналисты пожаловались на антироссийскую цензуру Журналисты ЕС: редакции заблокировали материалы о новых регионах России и СВО РИА «Новости»

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Редакции государственных телеканалов стран ЕС отказались от показа сюжетов, снятых в новых регионах России. Любой подготовленный материал на эту тему оказывается заблокированным. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказали журналисты из Италии и Финляндии Андреа Лучиди и Кости Хейсканен.

Они подчеркнули, что все их попытки предложить готовые материалы редакциям столкнулись с жестким отпором и обвинениями в российской пропаганде. Собеседники агентства добавили, что это касается и освещения специальной военной операции.

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«Все журналисты, корреспонденты, которые работают на государственные каналы, они на Украине, и государственный канал Италии, например, не хочет материал, который из России, из новых территорий», — рассказал Лучиди.

Журналист пояснил, что ему прямо сказали, что если он работает на территории России, то его рассматривают, как пропагандиста.

Хейсканен добавил, что в государственных СМИ Финляндии ситуация похожа. Он пояснил, что все показывается только с украинской стороны и подается с откровенным враньем.

«Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают», — заявил журналист. Он добавил, что европейские коллеги забыли о золотом правиле, которое требует показывать ситуацию с разных точек зрения.

В конце августа прошлого года с критикой современной журналистики выступил папа римский Франциск. Он заявил, что самыми большими грехами современных СМИ стали дезинформация, любовь к скандалам, диффамация и клевета. Понтифик подчеркнул, что легкий способ распространения ложной информации стал орудием для влияния на общественное мнение.