В Кремле заявили, что Европа не просила Россию возобновить поставки энергоносителей

Европейские страны не направляли России запросов о возобновлении либо наращивании поставок энергоносителей на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Нет, таких обращений не было», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

На фоне военной эскалации с США и Израилем Иран ввел запрет на проход через Ормузский пролив. Ограничения коснулись нефтяных танкеров, а также торговых и рыболовецких судов.

Ранее акции российских нефтегазовых компаний поднялись в цене. Как отметил сооснователь международной транспортно-логистической компании Никита Баранов, это произошло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Блокировка Ормузского пролива снизила объем поставок нефти, поэтому цены на энергоносители повысились. В итоге российские компании увеличили объем поставок и укрепили позиции на мировом рынке.