Рост котировок российских компаний связали с повышением цен на нефть в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Сооснователь международной транспортно-логистической компании Никита Баранов в беседе с MIR24.TV объяснил, почему акции российских нефтегазовых компаний поднялись на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что главную роль в этом сыграл Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти и газа.

Блокировка пролива Ираном, вызванная военным конфликтом, привела к снижению объема поставок нефти и росту цен на энергоносители. Это создало благоприятные условия для российских компаний, которые получили возможность увеличить объем поставок и укрепить свои позиции на мировом рынке.

Повышение цен на нефть и газ, вызванное перебоями в снабжении, также способствовало росту котировок российских компаний. Бизнес-активность в регионе снизилась из-за перехода на удаленный режим работы и соблюдения религиозных праздников, что дополнительно ограничивает возможности ведения бизнеса.

В долгосрочной перспективе необходимо учитывать возможные изменения в глобальной экономике и политике, связанные с усилением напряженности в регионе. Российская энергетика получает временные преимущества, но необходимо развивать новые рынки и диверсифицировать поставки, чтобы минимизировать риски в будущем.