El Pais: идея отказа Украины от территорий набрала популярность в Евросоюзе

Евросоюз осознал, что без территориальных уступок со стороны Украины продолжающийся конфликт не завершится. Эту инициативу лидеры западных стран начали продвигать на прошедшей в минувшую среду, 3 декабря, встрече в Брюсселе, где присутствовал глава украинской делегации Рустем Умеров. Об этом сообщила газета El Pais .

Авторы материала отметили, что прямо ни один из европейских союзников не заявил о необходимости пойти на жертвы, но намеки буквально витали в воздухе.

Умеров заявил, что это решение принять очень сложно, так как все потерянные территории записаны в Конституции Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб на следующий день после встречи в Брюсселе заявил, что жителям страны нужно подготовиться к «несправедливому миру», и предупредил, что Украине придется отказаться от части территорий.

Против этой инициативы резко выступают страны Балтии и Польши, увидев в ней угрозу собственной территориальной целостности.

Лидеры «коалиции желающих» посчитали идею с отказом от территорий реализуемой при условии, если США дадут четкие гарантии для предотвращения нового конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевым пунктом переговоров по урегулированию украинского конфликта 20% территории Донецкой Народной Республики, оставшихся под контролем Киева.

По его словам, Россия и Украина не смогли договориться о пространстве площадью 30–50 километров.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил после переговоров президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.