Запад пытался внушить политикам в Европе страх к российскому руководству. Президент России Владимир Путин сказал, что его коллеги недоумевали по этому поводу. Он сообщил об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Знаете, еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили: „Чего они нас пугают тобой, нам не страшно“», — рассказал он.

Россия, по словам Путина, не может существовать в подчиненном состоянии. Он сказал, что российский народ осознал это после того, как увидел, что геополитические противники постарались сделать со страной.

Президент заявил, что Россия идет своим путем, но открыта для интеграции. Однако страна не вернется на путь, которым следовала до 2022 года, сопряженной со скрытой интервенцией.

Путин рассказал также об общении с бывшим президентом США Джорджем Бушем — младшим и его родителями. Он развеял стереотип о безграмотности политика.