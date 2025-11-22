Аналитик Бод: Бельгия рассчитывает на победу РФ на Украине из-за активов

Правительство Бельгии рассчитывает на победу России в конфликте с Украиной. С этим связано сопротивление руководству ЕС в конфискации заблокированных активов, сообщил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дисена аналитик Жак Бод.

«Бельгийские власти думают, что после победы России придется вернуть отобранные у нее активы. Королевство должно будет немедленно предоставить 180 миллиардов евро», — отметил он.

Бод отметил, что поэтому Бельгия отказывается отправить активы России на поддержку Украины. Аналитик предположил, что причиной стал холодный расчет финансистов без учета пропагандистских нарративов со стороны Запада.

«Если Бельгия не вернет России эти деньги, то ее ждут большое проблемы», — подчеркнул Бод.

Ранее стало известно, что попытки Еврокомиссии задействовать заблокированные активы России для поддержки Украины зашли в тупик из-за возражений Бельгии.