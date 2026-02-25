Европейские разведывательные службы обнаружили «троянских коней» в недвижимости в странах ЕС. Об этом сообщило британское издание The Telegraph .

«Российские подразделения приобретают секретную недвижимость вблизи военных и гражданских объектов как минимум в десятке европейских стран», — заявили журналисты.

Под подозрение попали летние резиденции, дачи, складские помещения, пустующие школы и квартиры. Беспокойство вызвали даже храмы Русской православной церкви (РПЦ). Наибольшую озабоченность по этому поводу выразили Великобритания и скандинавские страны.

Журналисты отметили, что РПЦ выкупает помещения под церкви в непосредственной близости от военно-морских баз и радарных комплексов в Норвегии и Швеции. При этом доказательств наличия «троянских коней» никто не привел.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что попытка организовать блокаду Калининграда приведет к невиданной прежде эскалации конфликта. После этого британский политик Джордж Гэллоуэй сказал, что в случае блокады Европа может прекратить существование.