Европе придется выбирать «из двух зол» после прихода Трампа к власти

Европейские страны оказались перед дилеммой на фоне планов в сфере торговой политики избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico .

«Трамп ставит Европу перед выбором между двух зол, » — уточнили журналисты.

По мнению авторов публикации, Трамп вынуждает европейские страны выбирать один из двух невыгодных выходов: подчиниться и избавиться от зависимости от товаров из КНР или в одиночку противостоять американскому лидеру, но при этом остаться один на один с угрозами со стороны Китая.

Еще один тревожный фактор для Европы — непредсказуемость избранного президента США. Он может внезапно объединиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином против ЕС.

Глава КНР в телефонном разговоре с Дональдом Трампом ранее выразил надежду на хорошее начало отношений двух стран в рамках нового срока республиканца.