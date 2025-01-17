Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству

Си Цзиньпин: Китай и США могут стать партнерами и друзьями

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на хорошее начало отношений двух стран во время нового срока республиканца. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

«Мы оба придаем большое значение взаимодействию друг с другом и надеемся на хорошее начало китайско-американских отношений во время нового срока президента США», — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что у Китая и Соединенных Штатов есть общие интересы для сотрудничества, поэтому они могут стать партнерами и друзьями, чтобы процветать на благо двух стран и всего мира.

По словам Си Цзиньпина, у сторон неизбежно могут возникнуть разногласия, поэтому главное для лидеров государств — уважать коренные интересы и основные обеспокоенности друг друга, чтобы вместе находить пути решения проблем.

Китайский лидер ранее отказался приехать на инаугурацию Трампа. Вместо Си Цзиньпина на церемонии будут присутствовать посол в США и его супруга.