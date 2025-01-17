Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству
Си Цзиньпин: Китай и США могут стать партнерами и друзьями
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на хорошее начало отношений двух стран во время нового срока республиканца. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Мы оба придаем большое значение взаимодействию друг с другом и надеемся на хорошее начало китайско-американских отношений во время нового срока президента США», — сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что у Китая и Соединенных Штатов есть общие интересы для сотрудничества, поэтому они могут стать партнерами и друзьями, чтобы процветать на благо двух стран и всего мира.
По словам Си Цзиньпина, у сторон неизбежно могут возникнуть разногласия, поэтому главное для лидеров государств — уважать коренные интересы и основные обеспокоенности друг друга, чтобы вместе находить пути решения проблем.
Китайский лидер ранее отказался приехать на инаугурацию Трампа. Вместо Си Цзиньпина на церемонии будут присутствовать посол в США и его супруга.