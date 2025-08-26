Странам Евросоюза необходимо восстановить осушенные болота, чтобы использовать их в качестве природной преграды в обороне от возможной российской агрессии. Как сообщила газета Financial Times , с такой инициативой выступил нидерландский биолог и эколог Ханс Йостен, получивший шуточный титул «Торфяной папа» за исследование экосистемы болот.

Ученый отметил, что восстановление осушенной болотистой местности усилит обороноспособность европейских стран, а также поможет в борьбе с изменениями климата, потому что торфяники поглощают углерод в огромном количестве.

По данным газеты, против идеи биолога выступили местные фермеры, которые используют осушенные почвы в сельском хозяйстве. Власти стран Евросоюза от идеи вернуть болота также оказались не в восторге.

В правительстве Германии на запрос журналистов ответили, что у них другие приоритеты. Военные Польши сделали выбор в строительстве огромных заборов вместо организации естественных преград.

При этом Йостен не теряет надежды, что его идея о восстановлении болот на территории Евросоюза все же реализуется.

Он настаивает, что такие укрепления не дают отпора, но мешают продвижению наступающих сил.

В начале марта заместитель министра обороны Польши Павел Бейда объявил, что на границе с Россией и Белоруссией установят противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений «Восточный щит». Он подчеркнул, что производством необходимых боеприпасов займутся военные заводы.