Европарламент в 4-й раз проголосует по вотуму недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

Европарламент уже в четвертый раз будет голосовать по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Инициаторами в этот раз выступили представители фракции премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщило РИА «Новости» .

Голосование пройдет в четверг в 12:00 (14:00 по московскому времени). Сама фон дер Ляйен на голосовании присутствовать не будет, вместо себя она прислала еврокомиссара Мароша Шефчовича.

Вотум недоверия в отношении главы ЕК председателю Европарламента должна предоставить одна десятая парламента, то есть 72 депутата. В отношении фон дер Ляйен это уже четвертая попытка: голосование по вотуму недоверия проводились в июле и октябре 2025 года. Причиной стали закупки вакцины против коронавируса, а также ее политика в сфере энергетики и торговые отношения с США.

Ранее на главу ЕК подали иск в Европейский суд. Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Фабио Де Мази потребовал от фон дер Ляйен раскрыть информацию о ее связях с оборонными компаниями