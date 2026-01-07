Депутат Европарламента от немецкой партии BSW Фабио Де Мази подал иск в Европейский суд. Он требует от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен раскрыть информацию о ее связях с оборонными компаниями. Текст заявления попал в распоряжение агентства DPA .

Де Мази ссылается на право Европарламента запрашивать информацию для контроля за деятельностью Еврокомиссии. Он утверждает, что фон дер Ляйен не выполнила обязательство отвечать на запросы, поскольку не предоставила ему как евродепутату полные данные о контактах с оборонными компаниями.

В марте 2025 года депутат попросил председателя Еврокомиссии рассказать о всех контактах с производителями оружия с середины 2024-го. Он интересовался встречами, телефонными звонками, видеоконференциями и электронной перепиской. Ответ от фон дер Ляйен, который пришел в октябре 2025 года, Де Мази счел запоздалым и слишком общим.

«Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV», — заявил Де Мази.

Речь идет о короле Франции, который поддерживал принципы абсолютной монархии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил сочувствие европейцам, с иронией отреагировав на заявление главы Еврокомиссии о намерении активнее работать в интересах Европы в 2026 году. Он отметил, что Урсула собирается трудиться «над самоубийством западной цивилизации».