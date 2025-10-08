Еще не лопнул, но трещит: какие кризисы раздирают Евросоюз изнутри

Евросоюз живет в режиме управляемой стагнации, его все сильнее раздирают противоречия. Об этом рассказал Telegram-каналу 360.ru медиа- и политтехнолог Рамиль Харисов.

По его словам, сам факт вотума недоверия, вынесенного главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, говорит, что в объединении все меньше власти и все больше имитации. Однако Харисов заметил, что противники сложившейся системы слишком разобщены.

«У них нет лидеров — система не допускает фигур, способных подорвать иллюзию консенсуса. Любая попытка выйти за рамки заканчивается медийной изоляцией или мягким вытеснением из политического поля», — подчеркнул политтехнолог.

При этом сама фон дер Ляйен, по его словам, вряд ли изменит антироссийскую риторику и вместо этого продолжит удерживать видимость единства ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон публично усомнился, действительно ли возможна стена из дронов, предложенная фон дер Ляйен.