Европа утратила контроль над своим континентом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Вы посмотрите, как в одну секунду они просто закрыли вот эту вот правочеловеческую лавочку, теперь они к ней не возвращаются. Они практически свели на нет разговоры о демократии, которую только они знают, как развивать, потому что они не сумели сохранить Европу. То есть свой собственный континент они профукали. Это факт», — отметила она.

Захарова отметила, что теперь народы Азии, Африки и Латинской Америки дают советы западноевропейцам о том, как урегулировать ситуацию в Европе. «Это полный провал для тех, кто мнит себя избранными и цивилизованными», — сказала дипломат.

Дипломат отметила, что эти страны сами привели себя к экономическому спаду. О промышленности и науке в контексте Европейского союза даже говорить не приходится. Однако, помимо всего прочего, они стали причиной трагических событий на своем континенте.

«Это те страны, которые обычно поучали всех остальных, как им жить», — добавила официальный представитель МИД России.

Они ездили с правозащитными миссиями в Азию, обучали африканцев развитию демократии и пытались влиять на ситуацию в Латинской Америке. Но при этом у себя под носом создали гуманитарную катастрофу, из которой не знают, как выбраться.

«Я думаю, что вот эта ситуация, конечно, фантастическая», — сказала дипломат.

Ранее Захарова с иронией отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена, предложившего Евросоюзу полностью отказаться от российских энергоресурсов. Она поинтересовалась, не придется ли европейцам отстреливать перелетных птиц на границе, ведь они, по ее словам, могут «не сдержаться, пролетая над Брюсселем».