Европа закроет небо для частных самолетов россиян
EUobserver: в Европе решили запретить россиянам частные перелеты и чартеры
В ЕС решили еще больше усложнить путешествия россиян в Европу. По данным портала EUobserver, 14-й пакет санкций будет включать запрет на любые частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.
Под запрет могут попасть любые авиаперелеты, для которых российские юридические или физические лица определяют место взлета и посадки. В частности, речь идет о чартерных рейсах, заказанных российскими компаниями.
Накануне глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что 14-й пакет антироссийских санкций направят против военно-промышленного комплекса, финансового и энергетического секторов России. Также политик пообещал, что ряд российских физических лиц и организаций подпадут под индивидуальные ограничения.
Планируется, что новые рестрикции утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. После этого они вступят в силу.