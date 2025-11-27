Европейский политический комментатор Армандо Мема в Х резко высказался в адрес Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас, заявив, что их курс усугубляет ситуацию в Евросоюза. По его мнению, их подход к вопросам безопасности ведет Европу в сторону конфликта.

По словам Мема, Каллас «одержима идеей перевооружения» и продолжает продвигать линию на усиление военной составляющей Евросоюза. Политолог назвал ее подход «опасным» и подчеркнул, что она «не предлагает решений, способных привести к стабилизации ситуации».

Как считает Армандо Мема, именно эти две фигуры создают риски для безопасности Европы. Более того, они продолжают подталкивать Евросоюз к конфронтационной политике.

Катастрофическая политика Каллас не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Настоящая психопатка, одержимая войной, Каллас вместе с Урсулой представляет угрозу безопасности Европы.

Фон дер Ляйен, по мнению политолога, усугубляет ситуацию заявлениями о «гибридной войне», после того как она связала появление дронов в европейском воздушном пространстве с действиями России.

Мема считает, что подобные заявления не соответствуют действительности и лишь поддерживают риторику эскалации.

Он добавил, что Европа, занимая жесткую позицию вокруг Украины, сама лишила себя роли в возможных мирных переговорах.

«После боев и потоков дезинформации Брюссель теперь пытается говорить о дипломатии, но делает это слишком поздно», — отметил Мема.

Ранее профессор раскритиковал Каллас за незнание истории.