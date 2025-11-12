Каллас назвала ситуацию со скандалом на Украине крайне прискорбной
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что коррупционный скандал на Украине прискорбен. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт», — отметила Каллас.
По ее мнению, важно взяться за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью.
До этого суд на Украине арестовал по делу о коррупции представителя компании «Энергоатом» Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка.
Накануне на Западе осудили Каллас за выпад в адрес России. Так ирландский журналист Брайан Макдональд прокомментировал введение дополнительных визовых ограничений.