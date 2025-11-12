Каллас назвала ситуацию со скандалом на Украине крайне прискорбной

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что коррупционный скандал на Украине прискорбен. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт», — отметила Каллас.

По ее мнению, важно взяться за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью.

До этого суд на Украине арестовал по делу о коррупции представителя компании «Энергоатом» Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка.

Накануне на Западе осудили Каллас за выпад в адрес России. Так ирландский журналист Брайан Макдональд прокомментировал введение дополнительных визовых ограничений.