FT: Европа донесла до команды Трампа, что не сможет признать Крым российским

Европа донесла до американской администрации Дональда Трампа, что европейские столицы не смогут признать Крым регионом России. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Администрации Трампа уже заявили, что для европейских столиц признание Крыма российским невозможно», — заявил источник издания.

Он добавил, что крупнейшим европейским столицам также предстоит «отговорить» США от того, чтобы делать это в одностороннем порядке.

«Европейские столицы не одобрят шагов США по признанию Крыма субъектом России или давлению на Украину, чтобы она согласилась на это. Они намерены придерживаться давней позиции, что они не примут относительно суверенитета Украины никаких действий, против которых выступает Владимир Зеленский», — заключили журналисты.

Зеленский боится признать Крым российским из-за желания сохранить за собой власть на ближайших выборах, заявлял первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.