Если президент США Дональд Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев перед выборами в конгресс потеряет интерес к конфликту, то для Украины это обернется большими проблемами. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Если они будут видеть, что этот кейс им не приносит электорального плюса, они его будут откладывать до лучших времен — а для нас это большая проблема», — сказал нардеп.

Европейская поддержка киевского режима в последнем время держалась на том, что ЕС покупал американское оружие и передает его ВСУ. Если Трамп утратит интерес к украинскому конфликту, то это отразится на военной и финансовой помощи Украине.

Разумков подчеркнул, что в этом случае украинцам будет очень тяжело.

Ранее китайские обозреватели отметили безвыходное положение президента Украины Владимира Зеленского на переговорах из-за давления США.