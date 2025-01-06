Европа стала быстрей сжигать запасы газа

Bloomberg: за последние семь лет в Европе стали быстрее расходовать запасы газа

Европейские страны за последние семь лет стали быстрее истощать свои запасы газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Хотя нет риска немедленного дефицита, быстрое истощение может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и рискует повлиять на краткосрочные цены», — отметило издание.

По его информации, чем ниже окажется уровень голубого топлива в хранилищах на конец марта, тем сложнее странам будет их пополнить перед следующей зимой. Компания Gas Infrastructure Europe подтвердила, что уровни хранения упали в общей сложности на 25 процентных пунктов, что больше любого снижения с 2018 года.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконе отметила, что не замечает скачков цен на электроэнергию в ЕС, несмотря на прекращение транзита газа через Украину, сообщил RT. Подачу топлива остановили 1 января в связи с окончанием заключенного в 2019 году контракта.