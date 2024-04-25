Макрон обосновал потребность Франции в ядерном оружии | 360°

Мир 25 апреля 2024, 14:40 Макрон обосновал потребность Франции в ядерном оружии Макрон: ядерное оружие позволит Франции обеспечить гарантии безопасности Европы Aurelien Morissard / Global Look Press

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Ядерное оружие необходимо Франции для обеспечения безопасности и выстраивания отношений с Россией. Президент страны Эммануэль Макрон заявил об этом в Сорбонне, сообщило РИА «Новости».

Политик назвал ядерный потенциал центральным элементом оборонной стратегии Франции и всего европейского континента. Макрон заявил, что благодаря ядерному оружию удастся обеспечить гарантии безопасности, на которые рассчитывали союзники.

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«Это поможет нам создать рамки для общей обороны, гарантии безопасности для всех, что затем позволит выстроить соседские отношения с Россией», — сказал он.

Европа может умереть, предупредил президент Франции. По его мнению, риск ее ослабления в ближайшие годы возрастет. Макрон предложил Евросоюзу разработать новую стратегию обороны и развития.

Франция осталась одной из девяти стран, имеющих ядерное оружие. Бывший премьер-министр Доминик де Вильпен предупредил о риске ядерной эскалации из-за отправки сухопутных войск НАТО на Украину.