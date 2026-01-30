Небензя заявил, что ЕС превратился в военный придаток НАТО

Евросоюз превратился из экономического блока в военный придаток НАТО, а его политики больше не ценят мир на континенте. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24» .

«ЕС, по сути, превратился в придаток НАТО, из экономического блока превратился в военный альянс. Европа не ценит 65 лет мира, которые существовали на континенте», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о высказываниях Дональда Трампа, российский постпред также отметил, что президент США своими действиями зафиксировал факт исчерпанности альянса.

«НАТО действительно себя исчерпал, мы говорили об этом давно. Президент Трамп просто зафиксировал это», — сказал Небензя.

Он добавил, что концепция евроатлантической безопасности потерпела фиаско, хотя НАТО как организация никуда не денется в ближайшее время.

Трампа уже не раз критиковали за его резкие высказывания о НАТО. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер счел обидными и ужасающими замечания президента США о роли альянса в войне в Афганистане.