Publico: Европа саботировала переговоры по Украине из страха перед США

Европейский союз намеренно тормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило InoSMI со ссылкой на Publico .

Издание сообщает, что главная причина кроется не столько в военной поддержке Киева, сколько в опасениях Брюсселя потерять экономическую самостоятельность и окончательно оказаться под влиянием Вашингтона.

В материале утверждается, что ЕС выгодно поддерживать нынешнюю напряженность: при затяжном конфликте Украина остается непривлекательной для американских инвестиций. Это позволяет европейским лидерам отсрочить момент, когда оборонная промышленность США полностью вытеснит европейских конкурентов.

Тем не менее, значительная часть пути к зависимости уже пройдена. Особенно ярко это проявляется в сфере энергоресурсов, где Европа оказалась уязвимой и во многом ориентируется на США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели.