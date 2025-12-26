Войска ЕС могут появиться на Украине под собственным флагом
Глава ЕНП Вебер попросил перебросить военных ЕС на Украину под флагом Европы
Европейские войска следует перебросить на Украину под флагом ЕС. Об этом заявил глава партии и фракции «Европейская народная партия» Манфред Вебер, его процитировала немецкая газета Die Zeit.
Он уточнил, что объединению не следует сильно полагаться на США в вопросе поддержки Украины.
«Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир», — подчеркнул политик.
По его словам, американский президент Дональд Трамп не планирует обеспечить мирное урегулирование исключительно с помощью военных из США, поэтому Евросоюзу следует приготовиться к отправке военного контингента в республику.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала идею европейских стран о передаче украинской стороне 90 миллиардов евро.
Он объяснила, что объединение просто хочет устроить бойню. Оно могло бы найти деньгам лучшее применение, а не вкладывать их в продолжение конфликта, добавила дипломат.