Глава ЕНП Вебер попросил перебросить военных ЕС на Украину под флагом Европы

Европейские войска следует перебросить на Украину под флагом ЕС. Об этом заявил глава партии и фракции «Европейская народная партия» Манфред Вебер, его процитировала немецкая газета Die Zeit .

Он уточнил, что объединению не следует сильно полагаться на США в вопросе поддержки Украины.

«Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир», — подчеркнул политик.

По его словам, американский президент Дональд Трамп не планирует обеспечить мирное урегулирование исключительно с помощью военных из США, поэтому Евросоюзу следует приготовиться к отправке военного контингента в республику.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала идею европейских стран о передаче украинской стороне 90 миллиардов евро.

Он объяснила, что объединение просто хочет устроить бойню. Оно могло бы найти деньгам лучшее применение, а не вкладывать их в продолжение конфликта, добавила дипломат.