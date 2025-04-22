Европа провела для США красные линии по Украине

Глава МИД Франции Барро: Европа назвала красные линии для США по Украине

Представители стран Европы обозначили американской стороне, какие вопросы мирного соглашения между Украиной и Россией не будут обсуждать. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его процитировало агентство Reuters.

«В преддверии нового раунда переговоров европейские державы сообщили США, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для Европы предметом переговоров», — отметил он.

По словам министра, французские власти обеспокоены защитой национальных интересов и европейской безопасности.

«Когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, какие у нас красные линии», — добавил Барро.

Президент Владимир Зеленский ранее в очередной раз отметил, что на Украине Крым не признают российской территорией.