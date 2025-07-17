Европа присвоила зерно «черноморской инициативы»

Путин обвинил Европу в присваивании предназначавшегося для других стран зерна

Украинское зерно, которое в 2022 году планировали поставить в развивающиеся страны в рамках «черноморской инициативы», по факту привезли в Европу. Об этом на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым заявил президент Владимир Путин .

«Поехало в Европу», — прервал российский лидер Гурьева, начавшего говорить о том, где в итоге оказалось предназначавшееся для южных стран зерно.

В июле 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали документы о старте «черноморской инициативы». В рамках программы предполагалось, что Украина поставит зерно, продовольствие и удобрение в развивающиеся африканские страны, используя три порта на Черном море.

Спустя год действие сделки прекратилось. Путин заявлял о том, что условия программы в отношении России были не выполнены, поскольку представители западных стран вывезли большую часть продукции себе.