Тактика точечных решений. Россия согласилась на возобновление зерновой сделки
Итогом 12-часового раунда российско-американских переговоров стала договоренность о восстановлении действия так называемой Черноморской инициативы, означающей, если говорить по-простому, перемирие в акватории Черного моря с одновременным ужесточением контроля за транспортировкой грузов: военные поставки под видом мирных товаров не допускаются.
Формат знакомый, мы уже имели с ним дело в 2022–2023 годах, но тогда Россия была вынуждена выйти из сделки ввиду тотального невыполнения другой стороной взятых на себя обязательств. Напомню, в прошлый раз взамен на наше согласие не наносить ударов по украинским портам генсек ООН Антониу Гутерриш пообещал способствовать снятию санкций с части российских банков и устранению препятствий на пути российских продовольственных товаров на мировой рынок.
Ничего этого так и не произошло. Не говоря уже о том, что киевский режим не придерживался перемирия и продолжал, используя британские и французские ракеты, наносить удары по нашим объектам в Крыму.
Последней каплей стал взрыв на Крымском мосту 17 июля 2023 года, когда ВМС Украины атаковали сооружение двумя морскими беспилотниками-камикадзе, повредив пролет для автомобилей. Тогда в результате взрывов погибли два мирных жителя, один получил ранение. Позже Украина официально признала, что совершила нападение.
Учтя горькие уроки прошлого и отдавая себе отчет в том, что верить киевскому режиму на слово нет возможности, на этот раз Москва обставила свое согласие на перемирие на Черном море рядом условий, только после выполнения которых новая зерновая сделка вступит в силу.
Считаю важным процитировать их в полном объеме:
- снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключение к SWIFT, открытие необходимых корреспондентских счетов;
- снятие ограничений на операции торгового финансирования;
- снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;
- снятие ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;
- снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
То есть теперь ждать, пока генсек ООН чему-то там поспособствует, мы не намерены. Хотите получить видимый результат усилий американской дипломатии — будьте любезны отменить целый ряд западных санкций. В противном случае все останется как есть.
Полагаю, стоит отдать должное работе наших переговорщиков. Мы придерживаемся твердых позиций, продолжая по крупинкам выгрызать свое. Я бы назвал это тактикой точечных решений.
России действительно спешить некуда, по крайней мере, у нас запас времени куда больше, чем у Украины и США, у которых заканчиваются ресурсы для боевых действий и время, за которое надо дать позитивный результат.
Так что утром — отмена санкций, вечером — сделка. И никак иначе.