Итогом 12-часового раунда российско-американских переговоров стала договоренность о восстановлении действия так называемой Черноморской инициативы, означающей, если говорить по-простому, перемирие в акватории Черного моря с одновременным ужесточением контроля за транспортировкой грузов: военные поставки под видом мирных товаров не допускаются.

Формат знакомый, мы уже имели с ним дело в 2022–2023 годах, но тогда Россия была вынуждена выйти из сделки ввиду тотального невыполнения другой стороной взятых на себя обязательств. Напомню, в прошлый раз взамен на наше согласие не наносить ударов по украинским портам генсек ООН Антониу Гутерриш пообещал способствовать снятию санкций с части российских банков и устранению препятствий на пути российских продовольственных товаров на мировой рынок.

Ничего этого так и не произошло. Не говоря уже о том, что киевский режим не придерживался перемирия и продолжал, используя британские и французские ракеты, наносить удары по нашим объектам в Крыму.

Последней каплей стал взрыв на Крымском мосту 17 июля 2023 года, когда ВМС Украины атаковали сооружение двумя морскими беспилотниками-камикадзе, повредив пролет для автомобилей. Тогда в результате взрывов погибли два мирных жителя, один получил ранение. Позже Украина официально признала, что совершила нападение.